Россиян ждут в этом году еще одни длинные выходные

10 Май 2020 2020-05-10T09:58:36+03:00

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В 2020 году было рекордное количество нерабочих дней. Правда, этот простой в работе вынужденный, из-за пандемии коронавируса. Отдыхают россияне с конца марта по 11 мая включительно, будет ли дальше продлен режим самоизоляции, объявит после окончания майских праздников президент.

Но в 2020 году буди и "классические" дополнительные выходные, приуроченные к праздничным датам. Следующие длинные выходные будут в первом летнем месяце - 12 июня отмечается День России, праздник приходится на пятницу. А значит, отдыхать в стране трудящиеся будут три дня, включая праздничный день и выходные.

Еще один нерабочий день будет 4 ноября в честь Дня народного единства. Таким образом, россияне будут работать два дня, со 2 по 3 ноября, дальше выходной и снова два рабочих дня - 5 и 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU