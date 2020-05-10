Путин заявил, что "квасный и затхлый" патриотизм не может быть национальной идей России

10 Май 2020 2020-05-10T10:50:52+03:00

Президент уверен, что фундаментом для будущего России может быть только патриотизм Фото: REUTERS

Президент уверен - нужно смотреть в будущее, а не только хвататься за героическое прошлое

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Президент Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.

- Но он не должен быть квасным и затхлым, он должен быть посвящен развитию страны,- сказал глава государства, интервью которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин". Отрывок выпуска появился в инстаграм телеведущего Павла Зарубина.

Президент объяснил - невозможно строить национальную идею только на попытках ухватиться за героическое прошлое. Успеха можно добиться, если при сохранении памяти о прошлом, продолжать смотреть в будущее.

Эту мысль президент уже высказывал во время встречи с воспитанниками Краснодарского президентского кадетского училища. Тогда Владимир Путин сказал, что фундаментом для будущего России может быть только патриотизм, и это чувство закладывается в детстве. Но восприятие своей страны, ее истории, настоящего и будущего не должно быть "казенным" - "нужны живые формы", говорил тогда президент.

ИСТОЧНИК KP.RU