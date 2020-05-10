2020-05-10T11:47:45+03:00
Общество

Новый учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате

Переходить на дистанционное обучение в России не будут
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российское школы не станут переводить на дистанционное обучение после окончания пандемии. Сроки нового учебного года не изменятся - 1 сентября для всех школьников страны прозвучит первый звонок. После торжественной линейки дети будут учиться, как и раньше, в классах.

- Живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября,- рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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