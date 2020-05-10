2020-05-10T14:20:02+03:00
Общество

С 1 сентября школы вернутся к традиционному формату обучения

При условии, что это позволит эпидемиологическая ситуация
Александр МИЛКУС
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Дистанционное обучение не будет основной формой обучения в российских школах. С нового учебного года, если позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернутся к традиционному формату занятий.Дистанционное обучение не будет основной формой обучения в российских школах. С нового учебного года, если позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернутся к традиционному формату занятий.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дистанционное обучение не будет основной формой обучения в российских школах. С нового учебного года, если позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернутся к традиционному формату занятий, подчеркнул в эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Он опроверг информацию, распространявшуюся в последнее время в социальных сетях и родительских чатах, о том, что дистанционное обучение заменит традиционный формат получения образования в школах и техникумах.

- Живое общение с учителем, с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что классические уроки будут продолжаться. Учителя и дети мечтают встретиться в школе. И это обязательно произойдет, – заявил заместитель министра в эфире программы «Родительский вопрос».

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Дмитрий Глушко уточнил, что решений, которые смогут заменить классическое обучение в школах, не существует ни в одной стране мира – даже там, где это технически возможно.

- Именно взаимодействие учителя и ученика позволяет наиболее качественно усваивать материал, – подчеркнул заместитель министра.

Он отметил, что элементы онлайн-обучения школы будут использовать в будущем для того, чтобы организовать учебный процесс для детей, которые не могут посещать школы по разным причинам – например, из-за болезни или поездки на соревнования. Дистанционное обучение даст таким школьникам возможность учиться параллельно с одноклассниками и не отстать от программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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