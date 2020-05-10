2020-05-10T14:22:11+03:00
Общество

Минпросвещения сформулировало требования к организации школьных экзаменов

Решение о возможном переносе ЕГЭ может быть принято после 12 мая
Александр МИЛКУС
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Решение о возможном переносе ЕГЭ может быть принято после 12 маяРешение о возможном переносе ЕГЭ может быть принято после 12 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к организации выпускных экзаменов для школьников, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» зам. министра просвещения Дмитрий Глушко.

Он рассказал, что планируется «зигзагообразная» рассадка учеников. Также у всех школьников на входе в пункт проведения экзамена станут измерять температуру, руки будут обрабатывать дезинфекционным составом. Также рекомендовано проводить обеззараживание помещения.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко: Мы готовимся начать учебный год с 1 сентября. А ЕГЭ - с 8 июня

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Но в любом случае проводить ЕГЭ в этом году будут.

- Отменять ЕГЭ нельзя – это элемент аттестации, который позволяет детям на равных условиях поступать в вузы. Пока нет решения по поводу переноса ЕГЭ. Мы рассматриваем различные сценарии в зависимости от эпидемиологической ситуации. На сегодня планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Решение о возможном переносе может быть принято после 12 мая, – подчеркнул Дмитрий Глушко.

Заместитель министра также напомнил, что на текущий момент принято решение, что девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам: русскому языку и математике. А вот в какие сроки и по какому сценарию еще обсуждается. Окончательная информация также будет озвучена после 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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