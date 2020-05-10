МИД РФ: Москва возмущена попытками Вашингтона исказить итоги разгрома нацизма

10 Май 2020 2020-05-10T16:56:27+03:00

В ведомстве указали на желание США пересмотреть решающий вклад России в победу во Второй мировой

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Москва крайне возмущена попытками Вашингтона исказить итоги разгрома нацизма. Такое заявление сделала в Министерстве иностранных дел России и указали на желание США пересмотреть решающий вклад нашей страны в победу во Второй мировой войне.

Напомним, ранее в Белом доме победителями нацизма назвали только США и Великобританию. Такое заявление вместе с поздравления в честь 75-летия Победы было опубликовано в Instagram-аккаунте администрации Соединённых Штатов 9 мая. Советский Союз в публикации американских властей не упоминался.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства

В МИД РФ отметили, что в канун священного праздника у американских властей «не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества».

Как писал сайт kp.ru, после такой резкой публикации соцсети администрации буквально завалили комментариями с возмущениями пользователей. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, подобные высказывания можно расценивать как публичное «переписывание истории», и мириться с этим нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU