2020-05-10T19:14:27+03:00
В мире

Еврокомиссия может начать санкционную процедуру против Германии

ЕК указывает на то, что Конституционный суд ФРГ нарушил приоритет законодательства Европейского союза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Еврокомиссия может начать санкционную процедуру против ГерманииЕврокомиссия может начать санкционную процедуру против ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейская комиссия пригрозила Германии начать санкционную процедуру, поскольку считает, что Конституционный суд ФРГ нарушил приоритет законодательства Европейского союза.

Конфликт разгорелся на фоне того, что Федеральный конституционный суд в Карлсруэ 5 мая объявил, что скупки государственных облигаций стран Евросоюза Европейским центральным банком являются нарушением германского законодательства. Эту ситуацию рассматривают, как угрожающую основам единой европейской валюты.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК придерживается трех основных принципов. Во-первых - денежно-кредитная политика Евросоюза является вопросом исключительной компетенции ЕС, законодательство Союза является приоритетны и последние - постановления Европейского Суда в Люксембурге обязательны для всех национальных судов.

Европейский Суд в Люксембурге находится на стороне Еврокомиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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