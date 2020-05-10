2020-05-10T21:58:53+03:00
В мире

Великобритания останется на карантине как минимум до 1 июня

Однако ослаблять ограничения в стране начнут уже с 13 мая
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Великобритания останется на карантине как минимум до 1 июняВеликобритания останется на карантине как минимум до 1 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Великобритания останется на карантине как минимум до 1 июня, но ослабление режима в стране начнется уже с 13 мая. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон,

Так, со среды британцам разрешат неограниченно загорать на солнце, заниматься спортом на улице, поехать на автомобиле в другие места. Кроме того, те, кто не может работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

Однако «самое раннее после 1 июня» возможно начать пофазовое открытие магазинов и дать возможность ученикам начальных школ вернуться в школы.

Премьер отметил, что время полностью отменять карантинные меры «пока не пришло» и анонсировал введение обязательного 14-дневный карантина для всех прибывающих из-за границы.

«Для предотвращения повторного инфицирования из-за рубежа в скором времени - когда распространение вируса существенно снизится - будет введен обязательный карантин для тех, кто прилетает в нашу страну. Конечно, мы продолжим следить за ситуацией у нас на всех уровнях», - заявил глава британского правительства.

Джонсон также поблагодарил всех граждан за терпение и за поддержку действий его кабмина во время пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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