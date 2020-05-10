Еще один фигурист перешел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Российский фигурист Егор Рухин принял решение покинуть группу тренера Этери Тутберидзе
Как сообщается на сайте allskaters.info со ссылкой на источник, 16-летний спортсмен значится в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В соцсети «ВКонтакте» у Тутберидзе молодой фигурист теперь отныне фигурирует отмечен в качестве экс-ученика. Однако на портале AllSkaters напротив Рухина появилась графа «Ангелы Плющенко».
Напомним, ранее стало известно, что бронзовая призерка чемпионата Европы-2020, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренер Сергей Розанов перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
При этом история с молодой фигуристкой напоминает скандал двухлетней давности, когда от Тутберидзе ушла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая обиделась на тренера за то, что та поставила не на нее, а на Алину Загитову, ставшую Олимпийской чемпинкой-2018.
ИСТОЧНИК KP.RU