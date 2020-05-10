Еще один фигурист перешел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

10 Май 2020 2020-05-10T23:00:25+03:00

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Российский фигурист Егор Рухин принял решение покинуть группу тренера Этери Тутберидзе

Как сообщается на сайте allskaters.info со ссылкой на источник, 16-летний спортсмен значится в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В соцсети «ВКонтакте» у Тутберидзе молодой фигурист теперь отныне фигурирует отмечен в качестве экс-ученика. Однако на портале AllSkaters напротив Рухина появилась графа «Ангелы Плющенко».

Напомним, ранее стало известно, что бронзовая призерка чемпионата Европы-2020, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренер Сергей Розанов перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

При этом история с молодой фигуристкой напоминает скандал двухлетней давности, когда от Тутберидзе ушла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая обиделась на тренера за то, что та поставила не на нее, а на Алину Загитову, ставшую Олимпийской чемпинкой-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU