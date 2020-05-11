Россиян предупредили о похолодании: подробный прогноз погоды на неделю

11 Май 2020 2020-05-11T03:51:17+03:00

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Метеорологи составили подробный прогноз погоды в Москве до конца мая 2020, и тепла там совсем немного. А вот дождей и арктических вторжений достаточно много .

Подробный прогноз Гидрометцентра России с 11 по 17 мая:

В понедельник, 11 мая, синоптики прогнозируют лучшую за всю неделю погоду. Солнечно и сухо, ночью +4...+9, днем до +21 градуса.

Во вторник, 12 мая, из-за циклона небо вновь затянет облаками, а после даже зарядит дождь. Но по-прежнему в столице будет тепло, ночью +4...+9, днем +21.

В среду, 13 мая, ожидается облачность с небольшими прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью опустится до +2...+7 градусов, днем чуть теплее, до +11…+16.

В четверг, пятницу и субботу, 14, 15 и 16 мая, тоже облачно. На востоке Подмосковья синоптики предупреждают об осадках, в других районах будет сухо. Ночи будут очень прохладными, на грани заморозков: +1...+6 градусов. Температура воздуха днем составит всего +9...+14. Отмечается, что такая погода на 5 градусов холоднее климатической нормы

В воскресенье, 17 мая, москвичей ожидает чуть больше тепла. Под утро столбик термометра будет достигать отметок +3…+8, днем поднимется до +12…+17 градусов. Местами ожидается осадки.

Реальны ли заморозки в наших широтах в середине мая? Да. Хотя подобное погодное явление и редкое, но вполне возможное, подтверждают специалисты центра "Фобос".

Что ждет москвичей дальше, в последние две недели весны? Синоптики пугают россиян долгим периодом арктических вторжений. Похолодания будут следовать одно за другим. Причем не только до конца мая, но даже в первой половине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU