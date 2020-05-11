Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим пациентов от COVID-19
Минздрав России призвал регионы не экономить на выплатах врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Сообщается, что все необходимые средства поступили в субъекты страны еще до 30 апреля. Однако законные надбавки получили не все медсотрудники.
- Мы получаем из некоторых регионов тревожные сигналы, из которых становится понятн. что медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, при этом не объяснив методику расчета. Возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили, - рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.
Также она добавила, что если медицинский работник по должности работает с зараженными коронавирусом пациентами или же биологическим инфицированным материалом, то он должен получать стимулирующую выплату.
- В соответствии с 415 постановлением Правительства, надбавка определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе, в зависимости от должности и исходя от времени, которое сотрудник отработал, - пояснила Семёнова, сообщила пресс-служба ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»