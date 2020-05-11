11 Май 2020 2020-05-11T04:58:07+03:00

Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим пациентов от COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

Средства для стимулирующих выплат уже поступили в субъекты страны

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Минздрав России призвал регионы не экономить на выплатах врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Сообщается, что все необходимые средства поступили в субъекты страны еще до 30 апреля. Однако законные надбавки получили не все медсотрудники.

- Мы получаем из некоторых регионов тревожные сигналы, из которых становится понятн. что медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, при этом не объяснив методику расчета. Возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили, - рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.

Также она добавила, что если медицинский работник по должности работает с зараженными коронавирусом пациентами или же биологическим инфицированным материалом, то он должен получать стимулирующую выплату.

- В соответствии с 415 постановлением Правительства, надбавка определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе, в зависимости от должности и исходя от времени, которое сотрудник отработал, - пояснила Семёнова, сообщила пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU