Иранский фрегат по ошибке потопил свой же корабль

11 Май 2020 2020-05-11T08:03:11+03:00

Что именно произошло во время военных учений, теперь будут разбираться в ВМС страны

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Фрегат ВМС Ирана по ошибке атаковал свой же корабль. Все произошло во время военно-морских учений в Оманском заливе, недалеко от портового города Джаск. По какой причине открыли огонь и почему не убедились в том, что мишенью стал корабль собственной страны, журналисты не сообщают, а официально власти такое ЧП не подтверждают

По данным агентства Fars, один человек погиб, несколько пострадали.

Телеканал Al Arabiya сообщает о "десятках погибших". По версии журналистов, ранены и убиты около 40 иранских военных - солдаты, офицеры, 18 тел уже обнаружены.

- Эсминец «Джамаран» по ошибке нацелился на «пожарный корабль» с крылатой ракетой,- объяснили журналисты, которые уже называют это происшествием повторением "украинского сценария", когда Иран по ошибке сбил украинский самолет.

Тогда власти сначала отрицали этот факт, так происходит и сейчас, в понедельник СМИ удалось получить комментарии у властей - по их версии корабль "попал в аварию".

- В воскресенье днем во время морской подготовки ряда кораблей военно-морских сил произошел несчастный случай с военным кораблем. На корабле поддержки «Канарк» произошла авария, один человек был убит, а несколько ранены,- сказано в официальном комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU