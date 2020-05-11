2020-05-11T08:29:52+03:00
Общество

Биолог объяснила причину ошибочных тестов на коронавирус

Ложноотрицательный результат можно получить на всех стадиях болезни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Существует три стадии развития болезниСуществует три стадии развития болезниФото: REUTERS
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Тест на коронавирус и антитела может быть ошибочным на любой стадии болезни.

Вирус действительно можно обнаружить на третий день после того, как инфекция попала в организм, не раньше. Но есть еще ряд причин, по которым на каждом из трех этапов заражения тесты могут не найти коронавирус в организме.

Первая стадия: Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, что на этой стадии симптомов, как правило, нет, но вирус размножается в организме.

На этом этапе тест на антитела может быть отрицательным, они просто не выработались за счет подавления вируса интерферонами, это естественная защитная система организма.

У бессимптомных носителей первая стадия часто является единственной. Организм сам побеждает вирус. Если симптомы - температура, кашель, одышка появились, что это уже вторая стадия.

Вторая стадия: Только в середине этой стадии организм начинает вырабатывать те самые антитела, которые может показать тест. Причем у 5-10 процентов инфицированных иммунный ответ вообще не возникает, а значит, антитела не вырабатываются.

- На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат,- объяснила РИА Новости биолог.

Третья стадия: На этом этапе вируса в организме уже может не быть, но пациент уже в реанимации. Инфекция запускает процессы в организме - усугубляется ситуация с хроническими болезнями, но может возникнуть даже у здорового молодого пациента так называемый цитокиновый шторм - неконтролируемое воспаление, при котором поражаются ткани.

Выздоровление тут зависит от внутренних резервов организма, стойкости, а не от наличия вируса в организме. Он может быть на этом этапе, но размножается на довольно низком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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