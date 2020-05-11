2020-05-11T09:05:41+03:00
Общество

Пушков назвал «мешаниной в мозгах» обвинения Киева о мифе со Знамени Победы

В Украинском МИД вдруг заявили, что Знамя над Рейхстагом установил украинец
Юлия САЛЬНИКОВА
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Знаменитое фото «Знамя Победы над Рейхстагом», деланной советским фотокором Евгением ХалдеемЗнаменитое фото «Знамя Победы над Рейхстагом», деланной советским фотокором Евгением Халдеем
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Сенатор Алексей Пушков ответил на обвинения МИД Украины. В Киеве ко Дню победы решили бросить в адрес России еще одно обвинение, на этот раз в якобы искажении фактов. Претензию оформили в пост в фейсбуке с заголовком "Кто на самом деле установил Знамя Победы?".

- Одним из первых в купол Рейхстага добрался до разведывательной группы, которой был украинец Степан Орешко,- сказано в сообщении украинского МИД.

Более того, в ведомстве заявили, что в забвении имен красноармейцев украинцев виноваты советские власти, которые намеренно "забыли" одних и оставили в памяти народов других.

- В мозгах украинской "элиты" - невероятная мешанина бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми - пусть даже в водружении ненавистного Красного Знамени над Рейхстагом,- прокомментировал в твиттер ситуацию Пушков.

То самое Знамя Победы, право на установку которого отстаивают сейчас в МИД, нынешними украинскими властями и вовсе запрещено - только за одно использование изображения можно получить тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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