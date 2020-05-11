Борьба с коронавирусом: губернатор Сергей Жвачкин призвал жителей Томской области строго соблюдать рекомендации властей

11 Май 2020 2020-05-11T12:32:25+03:00

Сергей Жвачкин сообщил, что все 196 рабочих, вернувшихся из Якутии с Чаяндинского месторождения, находятся в обсерваторах. Фото: Пресс-службы администрации Томской области

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Сегодня, 11 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к жителям региона с призывом неукоснительно соблюдать рекомендации властей и эпидемиологов, максимально ограничив поездки за пределы региона.

«Завершающиеся майские праздники показали, что подавляющее большинство жителей соблюдают режим самоизоляции, который мы начинаем в регионе смягчать, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – За прошедшие праздничные дни не выявлено случаев заражения на улице и в общественных местах».

Однако в регионе есть и те, кто не соблюдает противоэпидемический режим.

«Так, трое жителей Асиновского и Тегульдетского районов, в нарушение действующих ограничений, съездили на временные строительные работы в Новосибирскую область и вернулись оттуда больные коронавирусом, - пояснил губернатор. - Поэтому ещё раз обращаюсь ко всем жителям области: дорогие друзья, воздержитесь сами и постарайтесь удержать от необдуманных поступков тех, кто рядом. Сегодня в Томской области максимально ослаблен режим самоизоляции. В отличие от ряда соседних регионов, мы можем свободно передвигаться в пределах области, гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, ходить на работу и зарабатывать деньги. Неужели мы не в состоянии соблюдать простые, но обязательные правила?».

Глава региона также сообщил, что по результатам тестирования 196 рабочих, вернувшихся в Томскую область из Якутии с Чаяндинского месторождения, у 59 из них обнаружен коронавирус.

«Хочу предупредить томичей, что сегодня в сводке заболеваемости появятся эти 59 заболевших с Чаянды, – сообщил губернатор Сергей Жвачкин. – У всех инфицированных на Чаянде заболевание проходит бессимптомно, все они находятся под круглосуточным наблюдением медперсонала в обсерваторах. Напомню, что всех «чаяндинцев» прямо с летного поля мы доставили в обсерваторы, поэтому в этом случае никаких разговоров о распространении инфекции быть не может».