Путин: В России удалось сохранить тысячи жизней
Президент сообщил, что потенциальной опасностью являются скрытые формы коронавируса
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Президент России Владимир Путин сообщил, что неготовность и перегрузка здравоохранения стали основной причиной смертности в мире, но в России мы можем оказывать помощь больным.
Путин также отметил, что в России удалось сохранить тысячи жизней.
Он также заявил о необходимости эффективно выявлять скрытые формы коронавируса, поскольку незамеченные случаи заболевания являются потенциальной опасностью.
ИСТОЧНИК KP.RU