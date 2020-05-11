Путин: В России удалось сохранить тысячи жизней

11 Май 2020 2020-05-11T16:24:58+03:00

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Президент России Владимир Путин сообщил, что неготовность и перегрузка здравоохранения стали основной причиной смертности в мире, но в России мы можем оказывать помощь больным.

Путин также отметил, что в России удалось сохранить тысячи жизней.

Он также заявил о необходимости эффективно выявлять скрытые формы коронавируса, поскольку незамеченные случаи заболевания являются потенциальной опасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU