Путин предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком
Президент России Владимир Путин сообщил, что всем нуждающимся семьям с детьми выплатят по 33 тысячи рублей на каждого ребёнка. Эту выплату можно будет оформить уже в июне сразу на полгода.
Кроме того, президент предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком.
- Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, - отметил Путин.
- Помощь должны получить все, кто в ней нуждаются, - добавил президент.
Он также заявил, что с 1 июня единоразово выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU