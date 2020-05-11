2020-05-11T16:38:24+03:00
Общество

Путин предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком

Нуждающиеся семьи получат около 33 тысячи рублей на каждого ребёнка
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин сообщил, что всем нуждающимся семьям с детьми выплатят по 33 тысячи рублей на каждого ребёнка. Эту выплату можно будет оформить уже в июне сразу на полгода.

Кроме того, президент предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком.

- Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, - отметил Путин.

- Помощь должны получить все, кто в ней нуждаются, - добавил президент.

Он также заявил, что с 1 июня единоразово выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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