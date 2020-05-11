В правительстве назвали условие открытия российских курортов этим летом

11 Май 2020 2020-05-11T17:57:51+03:00

В правительстве рассказали, будет ли в этом году туристический сезон Фото: Евгения ГУСЕВА

Турсезон начнется после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад

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Летний туристический сезон в России начнется после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад. Для этого надо, чтобы сейчас люди соблюдали все ограничения и не нарушали режим самоизоляции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что как только заболеваемость пойдет на спад, многие регионы начнут снимать ограничения по коронавирусу. Тогда россияне смогут поехать туда на отдых.

- Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма - любимого места отдыха россиян, - сказал Чернышенко в эфире телеканала Россия-24.

Он добавил, что ограничения по коронавирусу - это большой шанс для развития внутреннего туризма в России. Раньше россияне стремились провести майские праздники и летний отпуск за границей. Сейчас, по словам Чернышенко, и российская туриндустрия "уже подросла".

- И плюс сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране, - заключил Чернышенко.

ИСТОЧНИК KP.RU