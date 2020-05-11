2020-05-11T23:09:42+03:00
В мире

В Канаде придумали устройство, чтобы обнять пожилую маму и не заразить ее коронавирусом

Это стало подарком ко Дню матери [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Благодаря полиэтиленовому экрану с рукавами девушка смогла обнять свою мамуБлагодаря полиэтиленовому экрану с рукавами девушка смогла обнять свою мамуФото: скриншот с видео
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Девушка из Канады изобрела специальное приспособление, чтобы можно было обнять своих пожилых родителей во время пандемии коронавируса и не рисковать их жизнью.

В преддверии Дня матери 11 мая Кэролайн Эллис решила, что не оставит свою маму без поздравлений. При этом она понимала, что приближаться к маме и касаться её категорически нельзя из-за угрозы заражения коронавирусом, смертельно опасного для старшего поколения.

Кэролайн придумала решение проблемы: она изобрела аппарат для бесконтактных объятий и назвала его "HUGlove". Прибор сделан полностью из полиэтилена, подвешенного во дворе на верёвках для белья. С обеих сторон полиэтиленовой преграды проделано по два рукава. Желающие обняться мать и дочь вставили руки в "обнимательную машину" и смогли обнять друг друга, не рискуя здоровьем и не нарушая изоляции.

В Канаде придумали, как обнять пожилых родителей во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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