Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки на карантине
Веселые майские праздники на базе отдыха, когда вся страна соблюдала режим самоизоляции, стоили работы вице-мэру Новороссийска Екатерине Демченко. Чиновница была уволена после того, как в Сети появился видеоролик, на котором она в компании жарит шашлыки на природе.
Напомним, как ранее писала «КП» – Кубань», среди запечатленных на кадрах записи отдыхающих горожане узнали и заместителя мэра, причем сама Екатерина Демченко утверждает, что этот ролик – провокация, и ее в той компании не было. В пресс-службе администрации города-героя «Комсомолке» сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.
Буквально через несколько часов после того, как видео появилось в социальных сетях, мэр Новороссийска Игорь Дяченко принял решение уволить своего заместителя за неподобающее поведение в период всеобщей самоизоляции.
«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», - написал градоначальник на своей странице в соцсети.
Игорь Дяченко пояснил, что «муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города», поэтому они не должны «допускать поведение, подрывающее авторитет власти».
«Без права на ошибку», - добавил градоначальник.
Между тем, на самой базе отдыха, где, предположительно, и отмечала майские праздники теперь уже бывшая чиновница, утверждают, что ничего подобного 10 мая у них не происходило, и на базе в праздники никого не было, потому что там соблюдают карантин. Правда, очевидцы говорят об обратном.
Тусовка новороссийской элиты в карантин попала на видео .
ИСТОЧНИК KP.RU