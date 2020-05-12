2020-05-12T03:03:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки на карантине

Ранее в сети появилось видео, на котором Екатерина Демченко отмечает майские праздники, нарушая режим самоизоляции [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко была уволена после видео с шашлыками на природе в период самоизоляцииВице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко была уволена после видео с шашлыками на природе в период самоизоляции
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Веселые майские праздники на базе отдыха, когда вся страна соблюдала режим самоизоляции, стоили работы вице-мэру Новороссийска Екатерине Демченко. Чиновница была уволена после того, как в Сети появился видеоролик, на котором она в компании жарит шашлыки на природе.

Напомним, как ранее писала «КП» – Кубань», среди запечатленных на кадрах записи отдыхающих горожане узнали и заместителя мэра, причем сама Екатерина Демченко утверждает, что этот ролик – провокация, и ее в той компании не было. В пресс-службе администрации города-героя «Комсомолке» сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.

Буквально через несколько часов после того, как видео появилось в социальных сетях, мэр Новороссийска Игорь Дяченко принял решение уволить своего заместителя за неподобающее поведение в период всеобщей самоизоляции.

«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», - написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Игорь Дяченко пояснил, что «муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города», поэтому они не должны «допускать поведение, подрывающее авторитет власти».

«Без права на ошибку», - добавил градоначальник.

Между тем, на самой базе отдыха, где, предположительно, и отмечала майские праздники теперь уже бывшая чиновница, утверждают, что ничего подобного 10 мая у них не происходило, и на базе в праздники никого не было, потому что там соблюдают карантин. Правда, очевидцы говорят об обратном.

Тусовка новороссийской элиты в карантин попала на видео .

ИСТОЧНИК KP.RU

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