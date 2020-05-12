Про уход Гарри и Меган из королевской семьи снимут фильм

12 Май 2020 2020-05-12T12:26:39+03:00

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Историю скандального выхода принца Гарри и его жены Меган Маркл из королевской семьи превратят в фильм.

О подготовке к съемкам заявили в нью-йоркской телекомпании TVLine.

К работе уже почти все готово. Фильм назовут "Гарри и Меган: выход из дворца", даже определен сюжет - в фильме покажут отрезок жизни пары после рождения сына Арчи. Причем, создатели ленты уже сейчас заявляют, что не претендуют на достоверность фактов.

- В фильме подробно описывается борьба молодых родителей и уникальные проблемы, связанные с членством в королевской семье, что в конечном итоге привело к тому, что Гарри и Меган отказались от своих королевских связей, чтобы наладить новую жизнь на своих собственных условиях,- приводит описание создателей картины Mirror.

ИСТОЧНИК KP.RU