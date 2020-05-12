Вооруженные люди напали на больницу в столице Афганистана
Неизвестные 12 мая совершили вооруженное нападение на медицинское учреждение на западе столице Афганистана. Сначала у входа в больницу прогремели два взрыва, после чего в здание ворвались вооруженные люди, сообщают местные средства массовой информации.
По их данных к больнице немедленно прибыли специальные подразделения полиции. Только часть врачей и пациентов смогли покинуть здание, остальные остаются заблокированными в нем.
Больница в Кабуле рассчитана на 100 мест и находится в ведении афганского отделения организации "Врачи без границ". Сразу за ней находится гостиница, в которой проживают иностранные граждане. По информации журналистов из Афганистана, туда в настоящее время и пытаются проникнуть боевики.
Ранее в этот же день в афганской провинции Нангархар произошел взрыв на похоронах главы районной полиции, в результате которого погибли 15 человек, еще 56 ранены.
ИСТОЧНИК KP.RU