2020-05-12T13:06:17+03:00
В мире

Вооруженные люди напали на больницу в столице Афганистана

У входа в медицинское учреждение прогремели взрывы
Ксения АНУФРИЕВА
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Вооруженные люди напали на больницу в столице АфганистанаВооруженные люди напали на больницу в столице АфганистанаФото: REUTERS
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Неизвестные 12 мая совершили вооруженное нападение на медицинское учреждение на западе столице Афганистана. Сначала у входа в больницу прогремели два взрыва, после чего в здание ворвались вооруженные люди, сообщают местные средства массовой информации.

По их данных к больнице немедленно прибыли специальные подразделения полиции. Только часть врачей и пациентов смогли покинуть здание, остальные остаются заблокированными в нем.

Больница в Кабуле рассчитана на 100 мест и находится в ведении афганского отделения организации "Врачи без границ". Сразу за ней находится гостиница, в которой проживают иностранные граждане. По информации журналистов из Афганистана, туда в настоящее время и пытаются проникнуть боевики.

Ранее в этот же день в афганской провинции Нангархар произошел взрыв на похоронах главы районной полиции, в результате которого погибли 15 человек, еще 56 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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