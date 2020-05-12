ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

12 Май 2020 2020-05-12T14:18:11+03:00

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Специалисты Федеральной службы безопасности России сообщили, что предотвратили теракт в Кимрах в Тверской области. Они задержали 19-летнего россиянина, причастного к подготовке поджогов зданий госорганов и вооруженных нападений на правоохранителей и чиновников.

У задержанного правоохранители изъяли травматический пистолет «ПМ», который был переделан в боевой аналог с самодельными боеприпасами, три «коктейля Молотова», разнообразное холодное оружие, а также дневники с записями о планируемом теракте в Кимрах.

- Гражданин России 2001 года рождения готовил поджоги зданий органов власти, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, - отметили в ведомстве.

В настоящее время ФСБ завела соответствующее уголовное дело по факту Кимрах. Молодого злоумышленника поместили под стражу. Специалисты правоохранительного органа не уточнили, какие именно мотивами он руководствовался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778640" frameborder="0"></iframe> ФСБ Тверской области предотвратила теракт в городе Кимры.

ИСТОЧНИК KP.RU