Нашли аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте зараженных коронавирусом
У некоторых больных новой коронавирусной инфекцией ученые выявили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте.
Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology, после изучения данных 414 пациентов с подтвержденным COVID-19 чуть меньше трети снимков компьютерной томографии показали разнообразные нарушения в работе кишечника.
У некоторых из них был диагностирован пневматоз – состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника, образуя воздушные кисты. У нескольких больных выявили ишемию кишечника, а также нарушение образования желчи.
Средний возраст таких пациентов составляет 57 лет, многие из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Напомним, ранее стали известны факторы, из-за которых тест на COVID-19 может быть ложноотрицательным. Как писал сайт kp.ru, на правильность результата анализов влияет техника взятия анализа - медику нужно захватить часть клеток с задней стенки глотки, но если зонд повернуть неправильно, то и результат анализа будет неверным.
ИСТОЧНИК KP.RU
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