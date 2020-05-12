Нашли аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте зараженных коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T18:28:48+03:00

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У некоторых больных новой коронавирусной инфекцией ученые выявили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology, после изучения данных 414 пациентов с подтвержденным COVID-19 чуть меньше трети снимков компьютерной томографии показали разнообразные нарушения в работе кишечника.

У некоторых из них был диагностирован пневматоз – состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника, образуя воздушные кисты. У нескольких больных выявили ишемию кишечника, а также нарушение образования желчи.

Средний возраст таких пациентов составляет 57 лет, многие из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее стали известны факторы, из-за которых тест на COVID-19 может быть ложноотрицательным. Как писал сайт kp.ru, на правильность результата анализов влияет техника взятия анализа - медику нужно захватить часть клеток с задней стенки глотки, но если зонд повернуть неправильно, то и результат анализа будет неверным.

ИСТОЧНИК KP.RU