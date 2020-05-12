Билли Айлиш подала в суд на фаната, который пытался проникнуть к ней в дом

12 Май 2020 2020-05-12T18:38:53+03:00

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Популярная американская певица Билли Айлиш подала в суд на чересчур назойливого фаната. 24-летний молодой человек по имени Пренелл Руссо вел себя слишком странно и вызывающе, чем вызвал серьезные опасения у певицы и её семьи.

Несмотря на карантин и самоизоляцию, он регулярно наведовался к дому Билли. Мужчина сидел возле двери и отказывался покидать территорию. Всего Руссо приходил к Билли семь раз. В начале мая он решил пойти дальше и позвонил в дверь дома. Открыл отец Билли, который прогнал назойливого фаната и сказал, что певицы здесь нет. Однако поклонника это не остановило.Он уселся на крыльце дома. Когда же охранники вывели Руссо за территории, он попытался заночевать за стеной, пишет TMZ.

Полиция несколько раз арестовывала фаната. Но из-за коронавируса США стараются не отправлять людей, не совершивших тяжких преступлений в тюрьму. Поэтому Руссо каждый раз выходил на свободу.

После обращения в суд фанату запретили приближаться к дому Билли ближе, чем на 180 метров. Кроме того, его отправили домой в Нью-Йорк. Однако певица боится, что поклонник вскоре вернется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728949" frameborder="0"></iframe> Покоряй мир как Билли Айлиш.Пару лет назад никто даже не слышал о Билли Айлиш… Теперь певица собирает огромные залы: только в Москве на её концерт пришли 15 000 человек. А ведь девушке всего 17 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU