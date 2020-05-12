В Следственный комитет направят данные провокаторов, пытавшихся сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

12 Май 2020 2020-05-12T19:58:34+03:00

На участие в проекте «Бессмертный полк России» было подано более 3 млн заявок. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» направят в Следственный комитет РФ данные людей, пытавшихся сорвать акцию и осквернить память павших в Великой Отечественной войне. Об этом 12 мая сообщил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. По его словам, провокаторы пытались разместить на сайте проекта контент, оскорбляющий подвиг советских солдат.

Из-за пандемии коронавируса шествие, традиционно проходившее по всей России в День Победы, в этом году проводилось в формате онлайн. Проект оказался очень востребованным: на участие в нем поступило более 3 млн заявок. Тем не менее, организаторы столкнулись с попытками саботировать акцию и оскорбить память ветеранов, снимки которых их родные размещают на сайте проекта.

- Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались, - рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Провокаторов, загружавших неподобающий контент, вычислили по их аккаунтам в соцсетях — через них пользователи авторизировались на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн». Специалисты по кибербезопасности выявили и заблокировали нарушителей. Эксперты установили: фотографии нацистов пытались разместить примерно с 500 ip-адресов непрерывно на протяжении нескольких часов, что доказывает преднамеренные действия злоумышленников.

- Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день ее 75-летия и все собранными нами материалы передаем в Следственный комитет для организации процессуальной проверки, - подчеркнул руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Организаторы также рассказали о нескольких хакерских атаках на сайт «Бессмертного полка онлайн», которые были предприняты 9 мая. Злоумышленники пытались вывести страницу проекта из строя в день 75-летия Победы. По данным службы кибербезопасности, 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, располагаются в Европе, 27% - на территории Северной Америки, еще 3% - в Азии.

На сегодняшний день «Бессмертный полк онлайн» посмотрело уже более 12,5 млн человек. Акция продолжается: как отметили организаторы проекта, она будет идти до последней загруженной анкеты на сайте Бессмертного полка России и сайте Международного Бессмертного полка. Разместить фотографии также можно через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре «Okko».