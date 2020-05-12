Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON).
«Сегодня печальный день для нас здесь (…) Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта», - написал он в своем.
Кроме того, он сообщил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram. Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о запуске собственного блокчейн-проекта Free TON.
Напомним, ранее запуск платформы перенесли до 30 апреля 2020 года. Тогда большинство инвесторов согласилось с такой необходимостью. Однако вскоре молодой предприниматель сообщил о переносе проекта на неопределенное время и даже предложил вернуть инвесторам 72% вложенных в TON средств, поскольку блокчейн-платформа не начала работу в указанный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU