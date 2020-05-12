2020-05-12T20:29:04+03:00
Общество

ВЦИОМ: В акциях в честь Дня Победы приняли участие 50% россиян

Самым популярным стал проект «Окна Победы»
Ксения БОГДАНОВА
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Самым популярным среди россиян стал проект «Окна Победы».Самым популярным среди россиян стал проект «Окна Победы».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Половина жителей России (50,8%) 9 мая приняли участие как минимум в одной акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самым популярным среди россиян стал проект «Окна Победы». В нем приняли участие 26% жителей страны из числа тех, кто слышал о проведении этой акции в своем городе. К 9 мая россияне украсили окна своих квартир и домов портретами фронтовиков, военными фотографиями, плакатами, детскими рисунками и словами благодарности ветеранам.

Еще 24% опрошенных участвовали в акции «Свет Победы». Вечером 9 мая, после наступления темноты россияне зажигали свечи и фонарики в память о погибших на войне. Еще одной популярной акцией стал проект «Флаги России»: 24% респондентов вывесили на окнах и балконах российский триколор и георгиевские ленточки.

Около 21% жителей России 9 мая в 19 часов после минуты молчания вышли на балконы и общим хором спели песню «День Победы». При этом 20% россиян держали в руках портреты своих родных — участников войны. Каждый десятый россиянин присоединился к поздравлениям ветеранов во дворах своих домов. 69% участвовавших в опросе ВЦИОМ подчеркнули, что хотели бы, чтобы ветеранов в таком формате поздравили и в следующем году.

В целом 62% опрошенных россиян считают, что праздничные мероприятия в 2020 году привели к появлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа. При этом около 32% респондентов с ними не согласились.

Опрос ВЦИОМ проводился 11 мая методом телефонного интервьюирования. В опросе приняли участие 1,6 тысяч жителей России старше 18 лет.

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