Коронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащих

12 Май 2020 2020-05-12T22:43:20+03:00

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По состоянию на вторник, 12 мая, в российской армии и военных учебных заведениях России установлено более 3,3 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 205 в вузах Минобороны и 1 576 в Вооруженных силах страны. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном военным ведомством

Согласно представленным данным, в госпиталях Минобороны России на данный момент находится 374 человек, в изоляторах по месту службы – 624, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 20 человек, а на дому изолированными остаются 691 человек.

В ходе сплошного тестирования выявлено COVID-19 выявлен у 389 случаев среди гражданского персонала и 38 воспитанников довузовских учебных заведений. Выздоровели 603 человека из числа курсантов и слушателей вузов, 270 воспитанников довузовских учебных заведений и 89 гражданских специалистов

Отмечается, что военнослужащие, у которых подтвержден диагноз, находятся под постоянным наблюдением военных медиков, из них в тяжелом состоянии находятся два человека, в состоянии средней тяжести - 11, остальные переживают заболевание без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU