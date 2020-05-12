2020-05-12T22:43:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащих

В вузах Минобороны COVID-19 заболели 1 689 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Коронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащихКоронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащихФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По состоянию на вторник, 12 мая, в российской армии и военных учебных заведениях России установлено более 3,3 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 205 в вузах Минобороны и 1 576 в Вооруженных силах страны. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном военным ведомством

Согласно представленным данным, в госпиталях Минобороны России на данный момент находится 374 человек, в изоляторах по месту службы – 624, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 20 человек, а на дому изолированными остаются 691 человек.

В ходе сплошного тестирования выявлено COVID-19 выявлен у 389 случаев среди гражданского персонала и 38 воспитанников довузовских учебных заведений. Выздоровели 603 человека из числа курсантов и слушателей вузов, 270 воспитанников довузовских учебных заведений и 89 гражданских специалистов

Отмечается, что военнослужащие, у которых подтвержден диагноз, находятся под постоянным наблюдением военных медиков, из них в тяжелом состоянии находятся два человека, в состоянии средней тяжести - 11, остальные переживают заболевание без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мосгордуме считают, что Москва готова к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Facebook в этом году удалил уже 4,7 миллиона экстремистских публикаций
В США ожидают снижения спроса на СПГ в три раза
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 82 тысяч
Коронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащих
Похудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секрет
ФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусом
Instagram объявил о ряде нововведений в работе с комментариями
NASA договорилась о месте на корабле «Союз» за 90,252 млн долларов
Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом
Карлос Сайнс подпишет контракт с «Феррари» в течение двух дней
Эксперт рассказал об условии выработки иммунитета к коронавирусу
В США признали, что Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии