Коронавирус в Москве, последние новости на 13 мая 2020: В столице начал действовать масочный режим, а пропуск можно оформить через SMS

13 Май 2020 2020-05-12T23:24:31+03:00

Утром 94% пассажиров вошли в метро в масках, а 68% - еще и в перчатках Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве за сутки 5392 новых заболевших и сразу 1820 вылечившихся. Впрочем, общее число выявленных больниц с начала эпидемии превысило 121 тысячу человек.

Накануне, напомним, начал действовать объявленный мэром Москвы Сергеем Собяниным «масочный режим» - все без исключения горожане должны появляться в общественных местах (сейчас это главным образом магазины и общественный транспорт) в масках и перчатках. Корреспонденты kp.ru прошлись по улицам столицы и посмотрели, как москвичи соблюдают новые правила. Оказалось, сознательность пока проявляют далеко не все.

В Департаменте транспорта подсчитали, что утром 94% пассажиров вошли в метро в масках, а 68% - еще и в перчатках.

Ранее стало известно, что первые дни нарушителей штрафовать не будут.

При этом мэр сохранил москвичам возможность оформлять цифровые пропуска не только с помощью портала nedoma.mos.ru и телефона горячей линии +7 (495) 777-77-77, но и с помощью SMS на короткий номер 7377. Ранее, напомним, глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказывал, что эту услугу планируют закрыть из-за слабой популярности среди населения. Однако, напомним, SMS-регистрация пропуска доступна прежде всего обладателям кнопочных телефонов - пожилым людям, для которых это может быть единственная альтернатива.

Между тем глава московского Департамента культуры Александр Кибовский в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал, когда откроются театры в Москве и будут ли художественные школы после пандемии учить онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU