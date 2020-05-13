Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
В Махачкале скончался на 68-м году жизни главный тренер сборной команды России по вольной борьбе среди женщин, заслуженный тренер России Магомед Алиомаров.
Последние дни жизни тренер провёл в больнице на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
- Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свое искренние соболезнование родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах, - сказано в заявлении на сайте Федерации спортивной борьбы России.
Магомед Алиомаров родился в 1952 году в Дагестане и с детства занимался спортивной борьбой. В 2011 году он занял пост главного тренера национальной команды Азербайджана, а 2015 году стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы Республики Азербайджан.
В феврале 2019 года Алиомарова назначили на должность главного тренера женской сборной России по вольной борьбе.
ИСТОЧНИК KP.RU