2020-05-13T09:17:52+03:00
В мире

Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Последние дни жизни Магомед Алиомаров был подключён к аппарату ИВЛ
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Скончался заслуженный тренер России Магомед Алиомаров. Фото: Федерация спортивной борьбы РоссииСкончался заслуженный тренер России Магомед Алиомаров. Фото: Федерация спортивной борьбы России
Изменить размер текста:

В Махачкале скончался на 68-м году жизни главный тренер сборной команды России по вольной борьбе среди женщин, заслуженный тренер России Магомед Алиомаров.

Последние дни жизни тренер провёл в больнице на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

- Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свое искренние соболезнование родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах, - сказано в заявлении на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Магомед Алиомаров родился в 1952 году в Дагестане и с детства занимался спортивной борьбой. В 2011 году он занял пост главного тренера национальной команды Азербайджана, а 2015 году стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы Республики Азербайджан.

В феврале 2019 года Алиомарова назначили на должность главного тренера женской сборной России по вольной борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России создали многоразовый защитный костюм от COVID-19
Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
В России провели почти 6 млн тестов на выявление коронавируса
В больнице в Коммунарке 21 пациент подключён к аппаратам ИВЛ
Жириновский предложил сократить половину депутатов, чтобы сэкономить деньги
Цены на авиабилеты выросли на 12 процентов
Врач рассказала, какого момента в распространении коронавируса медики ждут с тревогой
Учёный считает, что Россию ждёт рост алкоголизма после окончания пандемии
Малышева показала, как носить перчатки, чтобы защититься от коронавируса
Последние новости на утро 13 мая 2020: США решили до выяснения причин пожара в Петербурге не использовать аппараты ИВЛ из России
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 13 мая 2020 года составило 19642 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 13 мая 2020 года составило 22,7 тысяч человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 мая 2020: Губернатор попросил полицейских не штрафовать нарушителей масочного режима
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 мая 2020 года возросло до 1232 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 13 мая 2020 превысило 120 тысяч
Коронавирус в Москве, последние новости на 13 мая 2020: В столице начал действовать масочный режим, а пропуск можно оформить через SMS
В Колумбии за потерю трех катеров уволили 14 военных
США решили до выяснения причин пожара в Петербурге не использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»
Небензя: Западные страны отклонили предложение России открыто обсудить доклад ОЗХО по Сирии
В Приморье сообщили, когда может быть принято решение о выходе из карантина
Прибыл восьмой самолет с российскими военными, помогавшими Италии бороться с коронавирусом
Белый дом: Пенс решил пока не приближаться к Трампу
Вирусолог рассказал, когда мир получит действующее лекарство от коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч
По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек