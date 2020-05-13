Мясников рассказал, кто чаще всего попадает в реанимацию с коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T09:59:55+03:00

Мясников рассказал, как выглядят люди в реанимации с коронавирусом Фото: Иван ПРОХОРОВ

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Чаще остальных при заражении коронавирусом в реанимацию попадают пациенты в возрасте старше 65 лет с ожирением, рассказал врач Александр Мясников в интервью KP.RU.

- Они очень похожи. Это люди с выраженной избыточной массой тела. У них набор хронических болезней, как у любого человека с ожирением: гипертония, диабет. Это всё входит в рамку избыточной массы тела. Это люди в возрасте 65, - описал доктор Мясников большинство пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

При этом врач отметил, что сейчас не время резко менять систему питания.

- Выбираться надо было год назад. Сейчас уже никак. Любые кардинальные изменения в питании, в изменении веса, в иммунитете требуют многомесячных усилий. Сейчас ничего не сделать, - рассказал Мясников.

Он также отметил, что статистика в России не указывает на то, что мужчины переносят его тяжелее, чем женщины.

- Я не могу сказать, что мужчин у нас больше, чем женщин. Но у нас и статистика маленькая. Есть превалирование национальности. Мы видим, что азиаты, кавказцы болеют тяжелее, - добавил Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU