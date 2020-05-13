2020-05-13T11:04:23+03:00
Общество

«Победа» поэтапно возобновит полеты с 1 июня

Продажа билетов на летние рейсы по России начнется уже 14 мая
Ксения АНУФРИЕВА
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«Победа» поэтапно возобновит полеты с 1 июня«Победа» поэтапно возобновит полеты с 1 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу внутренних полетов по России с 1 июня этого года. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель российской авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин.

- В стране постепенно отменяют ограничительные мероприятия, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим фактом лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года, - сообщил он.

Отмечается также, что с уже 14 мая этого года компания начнет продажу билетов на летние рейсы по 73 внутренним маршрутам в России. При этом, как сообщили представители "Аэрофлота" цены на билеты могут быть втрое дешевле прошлогодних.

Напомним, дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» приостановила все полеты с 1 апреля из-за введенных властями ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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