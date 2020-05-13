Дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не переквалифицировали в самооборону

13 Май 2020 2020-05-13T12:47:04+03:00

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Следственный комитет России завершил дополнительное расследование дела сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

Ведомство отказалось переквалифицировать их действия на необходимую оборону. На переквалификации настаивала Генеральная прокуратура России, сообщил "Интерфаксу" со ссылкой на адвоката одной из сестёр Алексея Липцера.

Напомним, 27 июля 2018 года три сестры 17, 18 и 19 лет в ссоре убили 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Сайт KP.RU сообщал, что после произошедшего выяснилось, что отец на протяжении многих лет бил дочерей, не разрешал выходить на улицу, строго наказывал за любую провинность и следил за ними.

ИСТОЧНИК KP.RU