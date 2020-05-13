90-летняя японка признана самым старым геймером в мире

13 Май 2020 2020-05-13T14:11:41+03:00

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Жительница Японии Хамако Мори попала в Кингу рекордов Гиннесса, как самый старый геймер. Женщине уже 90 лет, и она обожает видеоигры. Пожилая женщина посвятила этому занятию 40 лет своей жизни и, наконец, когда в феврале ей исполнилось 90 лет, она была признана рекордсменом.

Японка является самым старым игровым YouTube-блогером и известна среди геймеров под именем Gaming Grandma («играющая бабуля»). В настоящее время на ее канал подписано больше 180 тысяч человек, а новые видео появляются три-четыре раза в месяц.

Мори рассказала, что впервые попробовала играть, когда увидела, как увлечены приставкой дети.

«Это выглядело очень весело, и я подумала, что несправедливо, если бы в видеоигры играли только дети», — цитирует рекордсменку «Свободная пресса».

Путь Мори от новичка до профессионала был непростым. Поначалу женщина много проигрывала, а сейчас сама помогает игроманам проходит сложные уровни. Среди ее любимых игр — жесткие шутеры, в том числе Call of duty: Modern warfare. Бабушка-геймер не прочь и поучаствовать в гонках «на выживание», выбирая для этого GTA 5.

«Прожив долгую жизнь, я поняла, что поступила правильно, посвятив столько лет видеоиграм. Я действительно наслаждаюсь настоящим. Мне очень хорошо», — приводит слова Хамако телеканал «360».

90-летняя японка признана самым пожилым геймером.Женщина ведет свой канал на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU