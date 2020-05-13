2020-05-13T14:50:04+03:00
В мире

Королевский эксперт рассказал об улучшении отношений принцев Уильяма и Гарри

Братья часто разговаривают по телефону и даже проводят видеосозвоны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Братья вновь начали тесно общатьсяБратья вновь начали тесно общатьсяФото: Facebook
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Отношения принцев Уильяма и Гарри стали намного теплее. Эту радостную новость сообщили британские СМИ. Ранее браться серьезно поругались. По слухам, размолвка произошла перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Старший брат считал, что ни к чему хорошему это союз не приведет.

Предполагается, что перемирию принцев могла поспособствовать болезнь их 71-летнего отца принца Чарльза, у которого врачи диагностировали коронавирус.

«Я знаю, что Гарри и Уильям постоянно созваниваются по телефону. Они также созванивались по видеосвязи на дни рождения детей. Сейчас с принцем Чарльзом все в порядке, но именно эта ситуация заставила братьев возобновить общение», - цитирует королевского эксперта Кэти Николл сайт argumenti.ru.

Добавим, ранее стало известно, что Меган Маркл написала книгу, в которой подробно рассказала, почему им с супругом пришлось отказаться от королевского титула. Произведение под названием «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» будет опубликовано в августе текущего года, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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