2020-05-13T15:52:23+03:00
Политика

В Госдуму внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционно

Предложенный формат голосования не будет распространяться на Всероссийское голосование по Конституции России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуму внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционноВ Госдуму внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционноФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму поправку о возможности голосовать на выборах, а также референдумах по почте и дистанционно при помощи электронного голосования, соавтор поправки, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Как передает РИА Новости, политик пояснил, что авторы проекта предлагают определять возможность такого голосования Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. При этом предложенный формат голосования не будет распространяться на Всероссийское голосование по Конституции России.

Напомним, ранее в Госдуму России был внесен законопроект о расширении полномочий полиции. В документе предполагается позволить правоохранителям вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома. При законных основаниях «сотрудник полиции не несёт ответственность за вред, причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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