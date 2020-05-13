13 Май 2020 2020-05-13T15:52:23+03:00

В Госдуму внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Предложенный формат голосования не будет распространяться на Всероссийское голосование по Конституции России

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Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму поправку о возможности голосовать на выборах, а также референдумах по почте и дистанционно при помощи электронного голосования, соавтор поправки, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Как передает РИА Новости, политик пояснил, что авторы проекта предлагают определять возможность такого голосования Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. При этом предложенный формат голосования не будет распространяться на Всероссийское голосование по Конституции России.

Напомним, ранее в Госдуму России был внесен законопроект о расширении полномочий полиции. В документе предполагается позволить правоохранителям вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома. При законных основаниях «сотрудник полиции не несёт ответственность за вред, причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства».

ИСТОЧНИК KP.RU