2020-05-13T16:37:08+03:00
Общество

Коронавирус у Оксаны Пушкиной: что известно о состоянии здоровья депутата Госдумы

Оксана Пушкина сообщила, что переносит болезнь бессимптомно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Оксана ПушкинаОксана ПушкинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина сообщила о том, что заболела коронавирусом.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги - я одна из этих депутатов», - рассказала политик.

По ее словам, болезнь она переносит бессимптомно, нет температура, а по КТ изменения в легких минимальны.

«Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею», - отметила она

Напомним, днем ранее, 12 мая, с диагнозом COVID-19 госпитализировали пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 30 апреля, когда стало известно о том, что коронавирусом заболел премьер-министр России Михаил Мишустин. Днем позже с коронавирусной инфекцией был госпитализирован министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, заболевание подтвердили и одного из его заместителей - Дмитрия Волкова, а 6 мая стало известно о том, что вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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