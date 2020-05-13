2020-05-13T17:01:35+03:00
Политика

Замглавы президентской администрации Козак прибыл в Берлин для переговоров

Политик прилетел в город спецбортом, несмотря на ограничения международного авиасообщения
Ксения АНУФРИЕВА
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Замглавы президентской администрации Козак прибыл в Берлин для переговоровЗамглавы президентской администрации Козак прибыл в Берлин для переговоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 13 мая, стало известно о том, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в германскую столицу Берлин специальным рейсом «Россия», несмотря на ограничения международного авиасообщения из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил репортер Аксель Лир.

- Не исключено, что вероятной целью визита Козака в столицу ФРГ являются переговоры по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, - отметил репортер издания B.Z. в своем Twitter.

Дмитрий Козак является главным переговорщиком с российской стороны по Украине. Вероятно, именно этот вопрос заставил его прилететь в Берлин, несмотря на ограничения в связи с пандемией. В посольстве России в Берлине отказались комментировать информацию о целях приезда заместителя главы администрации президента в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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