Китайские врачи рассказали, чем опасно бегать в маске

13 Май 2020 2020-05-13T17:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодому бегуну из китайского города Ухань пришлось сделать срочную операцию из-за критического состояния его легких. По мнению врачей, причиной произошедшего стало ношение маски во время пробежек.

Как передает Fox News, в Уханьской центральной больнице в Weibo рассказали, что 26-летней житель Уханя занялся пробежками примерно две недели назад и каждый день увеличивал дистанцию. Когда мужчина пробежал около четырех километров, он почувствовал себя очень плохо и отправился домой, де его состояние ухудшилось, после чего семья привезла его в больницу.

Врачам бегун пожаловался на нехватку воздуха и боль в груди. Медики установили, что его левое легкое было сжато на 90 процентов, а его сердце сместилось в правую часть тела. Мужчине провели операцию, и на данный момент он находится в стабильном состоянии.

По мнению медиков, все произошло, потому что во время пробежек мужчина носил медицинскую маску, которую он надевал из-за угрозы распространения коронавируса в Ухане. Директор отделения торакальной хирургии в уханьской больнице Чэнь Баоцзюнь отметил, что бегун уже был подвержен спонтанному пневмотораксу из-за его высокого роста и субтильного телосложения.

ИСТОЧНИК KP.RU