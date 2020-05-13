Forbes составил рейтинг крупнейших публичных компаний и банков мира

13 Май 2020 2020-05-13T17:43:22+03:00

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Американский журнал Forbes составил новый рейтинг крупнейших публичных компаний и банков разных стран мира. При составлении списка специалисты учитывали четыре основных показателя: выручка, прибыль, активы и рыночная стоимость. Рейтинг опубликован на официальном сайте Forbes.

Первое место в рейтинге в восьмой раз подряд занял банк Китая ICBC с рыночной стоимостью в 242,3 миллиарда американских долларов. Второе место у еще одного китайского банка: China Construction Bank, а третье у банка США JPMorgan Chase.

В новый то крупнейших публичных компаний мира вошли 23 российские компании - на одну больше, чем годом ранее. За год из списка ушли две организации РФ - Объединенная авиастроительная корпорация и «Русгидро». Вернулись в топ выбывший в прошлом году «Аэрофлот», который теперь занимает 1 736 место, а также золотодобытчик Polyus, вставший на 1 021 позицию. В список также вошел производитель золота, серебра, меди и цинка Polymetal International (1 843 место).

В первой сотне рейтинга Forbes оказались три российские компании: «Газпром» на 32 позиции (60,8 миллиардов долларов), «Роснефть» на 53 месте (48,1 миллиарда долларов), «Лукойл» на 99 позиции (41,2 миллиарда долларов). В первую десятку российских публичных компаний также вошли «Сургутнефтегаз», «Новатэк», Сбербанк, «Транснефть», «Норникель», банк ВТБ и «Татнефть».

ИСТОЧНИК KP.RU