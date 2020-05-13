Украина продлила санкции против Mail.ru, Яндекса и российских соцсетей

13 Май 2020 2020-05-13T20:25:52+03:00

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Совет национальной безопасности Украины продлил ограничительные меры против Mail.ru, Яндекса, российских соцсетей и других компаний

Напомним, в мае 2017 году было утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции сроком на три года. Ограничения тогда ввели против компании «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», ABBYY, «Софтлайн груп», «1С», «Корпорации "Парус», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и ряд других IT-компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU