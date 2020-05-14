2020-05-13T23:59:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 14 мая 2020: На 3 месяца заморозили цены на ЖКХ, а в Сергиевом Посаде - всплеск числа заболевших

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 14 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Всего за весь период в области выявили уже более 23,6 тысяч жителейВсего за весь период в области выявили уже более 23,6 тысяч жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье за сутки коронавирусный диагноз подтвердили у 962 человек. (Это ниже, чем в течение последних нескольких дней). Всего за весь период в области выявили уже более 23,6 тысяч жителей.

В списке городских округов с наибольшим числом инфицированных по-прежнему «лидирует» Одинцово - там диагноз подтвержден уже у 1339 человек. В пятерку «самых зараженных» муниципалитетов также входят Королев (1259), Красногорск (1173), Подольск (1170) и Люберцы (1086). Самый большой за минувшие сутки прирост заболевших зафиксирован в Сергиевом Посаде - сразу 88 положительных тестов. Однако по общему числу жителей с подтвержденным диагнозом городской округ пока не входит в десятку.

Губернатор Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям региона в соцсетях. Он рассказал о новых мерах поддержки, которые введены для пострадавших от коронавируса. Жители Московской области получат шесть федеральных надбавок и выплат и три региональные. Кто на них претендует и как они рассчитываются в прямом эфире подмосковного телеканала 360 14 мая будет разъяснять первый зампред Правительства Московской области Ольга Забралова.

Также по поручению губернатора в Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ. Это касается тарифов на газоснабжение, содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, а также нормативы на горячее водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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