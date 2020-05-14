2020-05-14T03:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Социологи рассказали, чего больше всего боятся россияне на карантине

По словам экспертов, новый коронавирус породил и новые страхи, особенно среди молодежи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Социолог рассказал, что больше всего «паникующих» среди молодежиСоциолог рассказал, что больше всего «паникующих» среди молодежиФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Социологи рассказали, чего больше всего боятся россияне на карантине из-за коронавируса. Глава Департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Степан Львов в беседе с «КП» сравнил нынешние пандемию и кризис с «американскими горками».

«Возьмем за точку отсчета 10 марта, когда у нас обвалилась цена на нефть, резко возросли курсы валют. Выросли, естественно, страхи экономические. Затем, когда страна ушла на самоизоляцию, вектор страха сменился на эпидемический», - говорит эксперт.

Теперь же, как отметил социолог, «по снятия ограничений на мобильность можно ожидать, что вновь будут расти экономические страхи», причем пока, по его словам, пока больше всего «паникующих» среди молодежи.

«Большинство молодых людей сегодня в первый раз в жизни столкнулись с кризисом. 2009-й, 2014 годы они запомнили плохо, поверхностно. От тех кризисов их защитили старшие… А теперь они по-настоящему испугались», - пояснил Степан Львов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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