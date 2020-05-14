2020-05-14T10:34:34+03:00
Общество

ВЦИОМ: 82% россиян верят, что сейчас - самые сложные времена

Самыми тревожными стали жители Московской области
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Cоциологи ВЦИОМ проанализировали страхи россиянCоциологи ВЦИОМ проанализировали страхи россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Опрос, проведённый среди россиян 2 мая, показал, что 82% опрошенных считает, что пик кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит сейчас. 9% респондентов ответили, что он либо прошёл, либо ещё впереди. Об этом KP.RU рассказал Департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Степан Львов.

Первое такое исследование специалисты ВЦИОМ провели 16 марта. Тогда на 11% меньше россиян считали, что проживают самые тяжёлые времена. 19% были спокойны.

Сайт KP.RU публиковал исследование ВЦИОМ, в котором специалисты определили, чего в условиях пандемии коронавируса россияне больше всего боятся и что оказывает им наибольшую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк»
Каждый десятый дом в России может остаться без отопления зимой
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
В России впервые за 12 дней меньше 10 тысяч заболевших за сутки
В ПФР назвали дату, после которой лучше подавать заявку на пособие для детей старше трёх лет
Умерла Алла Мещерякова, актриса из фильма «А зори здесь тихие»
В России от коронавируса умерли 93 человека за сутки
ВЦИОМ: 82% россиян верят, что сейчас - самые сложные времена
В Совфеде прокомментировали рекомендации отменить общие перемены в школах
Доктор сообщил о поразительной скорости ухудшения состояния пациентов при коронавирусе
В Минздраве сообщили о почечной недостаточности у 20-30% заражённых коронавирусом
Потерявшим из-за коронавируса работу россиянам хотят дать скидку на ОСАГО
ВЦИОМ: Больше всего из-за пандемии и кризиса паникует молодежь
Резко заболел живот: Российские врачи столкнулись с новым последствием коронавируса
В Москве от коронавируса вылечился ещё 1 821 человек
Число проведённых тестов на коронавирус в России возросло до 6,1 млн
В российском интернете появились десятки мошеннических сайтов для оформления выплат на детей