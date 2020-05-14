ВЦИОМ: 82% россиян верят, что сейчас - самые сложные времена

14 Май 2020 2020-05-14T10:34:34+03:00

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Опрос, проведённый среди россиян 2 мая, показал, что 82% опрошенных считает, что пик кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит сейчас. 9% респондентов ответили, что он либо прошёл, либо ещё впереди. Об этом KP.RU рассказал Департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Степан Львов.

Первое такое исследование специалисты ВЦИОМ провели 16 марта. Тогда на 11% меньше россиян считали, что проживают самые тяжёлые времена. 19% были спокойны.

Сайт KP.RU публиковал исследование ВЦИОМ, в котором специалисты определили, чего в условиях пандемии коронавируса россияне больше всего боятся и что оказывает им наибольшую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU