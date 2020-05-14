2020-05-14T10:48:58+03:00
Общество

Умерла Алла Мещерякова, актриса из фильма «А зори здесь тихие»

Артистка умерла в возрасте 77 лет
Ксения АНУФРИЕВА
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Алла Мещерякова, заслуженная российская артистка, известная актриса театра и кино, умерла 11 мая в возрасте 77 лет. Фото: кадр из фильма "А зори здесь тихие"Алла Мещерякова, заслуженная российская артистка, известная актриса театра и кино, умерла 11 мая в возрасте 77 лет. Фото: кадр из фильма "А зори здесь тихие"
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Алла Мещерякова, заслуженная российская артистка, известная актриса театра и кино, умерла 11 мая в возрасте 77 лет. О трагедии рассказали представители Союза кинематографистов России на своем официальном сайте, причину смерти актрисы они не уточнили.

Родилась актриса 22 февраля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила актерскую мастерскую А.Шишкова ВГИК. С 1965 года была актрисой Театра-студии киноактера.

В 1964 году Алла Мещерякова дебютировала в картине «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова, а двумя годами позже снялась в главной роли в кино «Сердце друга».

Зрители также помнят и любят актрису по таким известным отечественным фильмам «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля», «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Уникум» и «Успех». Алла Мещерякова работала в Московском государственном театре киноактера с 1965 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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