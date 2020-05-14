Умерла Алла Мещерякова, актриса из фильма «А зори здесь тихие»
Алла Мещерякова, заслуженная российская артистка, известная актриса театра и кино, умерла 11 мая в возрасте 77 лет. О трагедии рассказали представители Союза кинематографистов России на своем официальном сайте, причину смерти актрисы они не уточнили.
Родилась актриса 22 февраля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила актерскую мастерскую А.Шишкова ВГИК. С 1965 года была актрисой Театра-студии киноактера.
В 1964 году Алла Мещерякова дебютировала в картине «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова, а двумя годами позже снялась в главной роли в кино «Сердце друга».
Зрители также помнят и любят актрису по таким известным отечественным фильмам «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля», «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Уникум» и «Успех». Алла Мещерякова работала в Московском государственном театре киноактера с 1965 года.
ИСТОЧНИК KP.RU