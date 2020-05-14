Коммуналка может обойтись без повышения в 2020 году

14 Май 2020 2020-05-14T11:32:29+03:00

Плату за коммуналку могут оставить на прошлогоднем уровне Фото: Артем КИЛЬКИН

В Совфеде призвали заморозить тарифы на газ и электроэнергию

Изменить размер текста: A A

В этом году россиян могут избавить от традиционного повышения коммунальных платежей. В Совете федерации уверены, что лишние траты сегодня для многих окажутся неподъемными. Пандемия коронавируса урезала доходы миллионов человек.

В связи с этим сенаторы обратились с письмом к и.о. премьер-министра Андрею Белоусову с предложением не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию.

- Сохранение цен на газ и электричество на прежнем уровне поможет гражданам легче пережить период пандемии, - заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов

По данным Минэнерго, больше всего электроэнергии расходуется в Москве, Московской, Тюменской областях, а также ХМАО и ЯНАО. Объемы потребляемого газа самые высокие в Московской области, Краснодарском крае, Дагестане, Ростовской области и Чечне.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов предполагает, что власти могут решиться пойти на заморозку индексации, но в этом случае нужно будет компенсировать потери компаниям-поставщикам.

А вот в ассоциации «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций» скептически отнеслись к инициативе и напомнили о негативных последствиях такого решения.

— Сейчас сетевые компании несут повышенные затраты в связи с COVID-19. Эти расходы не были учтены в планах. Существующие сегодня тарифы – это критический минимум для поддержания надежности функционирования электросетевого комплекса, никакой роскоши в этот рост не заложено, - отметила директор департамента по связям с органами власти организации Наталья Готова.

ИСТОЧНИК KP.RU