2020-05-14T11:32:29+03:00
Экономика

Коммуналка может обойтись без повышения в 2020 году

В Совфеде призвали заморозить тарифы на газ и электроэнергию
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Плату за коммуналку могут оставить на прошлогоднем уровнеПлату за коммуналку могут оставить на прошлогоднем уровнеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В этом году россиян могут избавить от традиционного повышения коммунальных платежей. В Совете федерации уверены, что лишние траты сегодня для многих окажутся неподъемными. Пандемия коронавируса урезала доходы миллионов человек.

В связи с этим сенаторы обратились с письмом к и.о. премьер-министра Андрею Белоусову с предложением не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию.

- Сохранение цен на газ и электричество на прежнем уровне поможет гражданам легче пережить период пандемии, - заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов

По данным Минэнерго, больше всего электроэнергии расходуется в Москве, Московской, Тюменской областях, а также ХМАО и ЯНАО. Объемы потребляемого газа самые высокие в Московской области, Краснодарском крае, Дагестане, Ростовской области и Чечне.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов предполагает, что власти могут решиться пойти на заморозку индексации, но в этом случае нужно будет компенсировать потери компаниям-поставщикам.

А вот в ассоциации «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций» скептически отнеслись к инициативе и напомнили о негативных последствиях такого решения.

— Сейчас сетевые компании несут повышенные затраты в связи с COVID-19. Эти расходы не были учтены в планах. Существующие сегодня тарифы – это критический минимум для поддержания надежности функционирования электросетевого комплекса, никакой роскоши в этот рост не заложено, - отметила директор департамента по связям с органами власти организации Наталья Готова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты ООН предупредили о глобальном кризисе психического здоровья
Коммуналка может обойтись без повышения в 2020 году
Депутаты оценили вероятность объединения Югры с Тюменской областью и Ямалом
СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк»
Каждый десятый дом в России может остаться без отопления зимой
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
В России впервые за 12 дней меньше 10 тысяч заболевших за сутки
В ПФР назвали дату, после которой лучше подавать заявку на пособие для детей старше трёх лет
Умерла Алла Мещерякова, актриса из фильма «А зори здесь тихие»
В России от коронавируса умерли 93 человека за сутки
ВЦИОМ: 82% россиян верят, что сейчас - самые сложные времена
В Совфеде прокомментировали рекомендации отменить общие перемены в школах
Доктор сообщил о поразительной скорости ухудшения состояния пациентов при коронавирусе
В Минздраве сообщили о почечной недостаточности у 20-30% заражённых коронавирусом
Потерявшим из-за коронавируса работу россиянам хотят дать скидку на ОСАГО
ВЦИОМ: Больше всего из-за пандемии и кризиса паникует молодежь
Резко заболел живот: Российские врачи столкнулись с новым последствием коронавируса
В Москве от коронавируса вылечился ещё 1 821 человек
Число проведённых тестов на коронавирус в России возросло до 6,1 млн
В российском интернете появились десятки мошеннических сайтов для оформления выплат на детей