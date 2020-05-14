2020-05-14T12:42:58+03:00
Общество

Россияне впервые стали пить кофе больше, чем чай

Потребление напитка в прошлом году достигло 180 тысяч тонн
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне впервые стали пить кофе больше, чем чайРоссияне впервые стали пить кофе больше, чем чайФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Согласно данным Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" потребление кофе на территории страны в прошлом году достигло 180 тысяч тонн и первый раз превысило потребление чая местными жителями.

- За последнее десятилетие потребление кофе в России выросло на 97 процентов и достигло отметки в 180 тысяч тонн готовой продукции. Прирост рынка в стране, таким образом, составил почти 12 процентов, - отметили специалисты ассоциации.

В позапрошлом году на долю растворимого кофе приходилось 48 процентов, а зернового – 52 процента. В 2019 году соотношение составила 44,7 процента к 55,3. Согласно оценкам экспертов, объем общего потребления кофе в России в 2020 году сохранится на уровне 2019 года, при этом возможно усиление позиции растворимого кофе в общем балансе кофейного рынка.

Увеличение количества маленьких кофеобжарочных производств в этом году может замедлиться, но при этом возрастет загрузка крупных кофейных фабрик. Также специалисты прогнозируют снижение импорта кофе из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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