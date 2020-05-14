2020-05-14T14:57:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава НАТО обвинил Россию и Китай в стремлении получить влияние на ЕС в условиях пандемии коронавируса

Йенс Столтенберг поддержал призывы к расследованию обстоятельств появления COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформацииГенсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею международного расследования возникновения коронавируса и его распространения в Китае. Он также заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что Китай и Россия создают "дестабилизацию западных демократических стран, чтобы политическое влияние на партнеров по НАТО и Евросоюзу".

Столтенберг также считает, что Россия распространила массу искажённой информации и пропаганду в попытке повлиять на политические процессы внутри НАТО, а также дестабилизировать мировую обстановку. В публикации не приведены примеры попыток дестабилизации.

Также Столтенберг считает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию через заявления официальных лиц и "новостей из скрытых источников". Глава альянса привёл в пример якобы подписанное им письмо о выводе группировки НАТО из Литвы.

- Пока у нас есть свободные СМИ, дезинформация не победит, - заключил Йенс Столтенберг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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