Глава НАТО обвинил Россию и Китай в стремлении получить влияние на ЕС в условиях пандемии коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T14:57:53+03:00

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Глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею международного расследования возникновения коронавируса и его распространения в Китае. Он также заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что Китай и Россия создают "дестабилизацию западных демократических стран, чтобы политическое влияние на партнеров по НАТО и Евросоюзу".

Столтенберг также считает, что Россия распространила массу искажённой информации и пропаганду в попытке повлиять на политические процессы внутри НАТО, а также дестабилизировать мировую обстановку. В публикации не приведены примеры попыток дестабилизации.

Также Столтенберг считает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию через заявления официальных лиц и "новостей из скрытых источников". Глава альянса привёл в пример якобы подписанное им письмо о выводе группировки НАТО из Литвы.

- Пока у нас есть свободные СМИ, дезинформация не победит, - заключил Йенс Столтенберг.

ИСТОЧНИК KP.RU