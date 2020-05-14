«Фанаты на удаленке»: Футбольный стадион заполнили картонными фигурами болельщиков
В Германии готовятся к возвращению большого футбола после пандемии коронавируса.
В стране отменяют некоторые требования блокировки, даже спортивные соревнования в некоторых регионах разрешат. Правда, не понятно, когда на эти соревнования пустят фанатов. В Бундеслиге придумали, как заполнить трибуны - они распечатали 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков.
Футболисты рады видеть фанатов, но признались, что скучают по шуму толпыФото: REUTERS
Фото в Лигу футбола присылали сами фанаты, ведь это в условиях пандемии, единственный шанс оказаться на стадионе, пусть даже на такой "удаленке". Кампания получила название "Оставайся дома, будь на трибунах".
Возможность заполучить своего картонного двойника не бесплатная - с болельщиков просят 17 фунтов стерлингов, примерно 1,5 тысячи рублей. Вырученные деньги в Бундеслиге отправляют на благотворительность.
Как сообщает The Sun, игра должна пройти на стадионе Боруссия-Парк в Менхенгладбахе 23 мая. На 54-тысячный стадион допускают всего 213 человек, включая игроков и персонал.
Футболисты, кстати, уже оценили новинку.
- Когда вы впервые выходите на стадион, в течение трех или четырех секунд вы не понимаете, что это не настоящие люди,- сказал форвард Маркус Тюрам.
Он признался, что для игроков полный зал - большая поддержка, хотя и жалко, что во время матча не будет привычного шума толпы.
ИСТОЧНИК KP.RU