«Фанаты на удаленке»: Футбольный стадион заполнили картонными фигурами болельщиков

14 Май 2020 2020-05-14T16:31:21+03:00

Болельщики присылали свои фото, чтобы "присутствовать" на играх Фото: REUTERS

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В Германии готовятся к возвращению большого футбола после пандемии коронавируса.

В стране отменяют некоторые требования блокировки, даже спортивные соревнования в некоторых регионах разрешат. Правда, не понятно, когда на эти соревнования пустят фанатов. В Бундеслиге придумали, как заполнить трибуны - они распечатали 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков.

Футболисты рады видеть фанатов, но признались, что скучают по шуму толпыФото: REUTERS

Фото в Лигу футбола присылали сами фанаты, ведь это в условиях пандемии, единственный шанс оказаться на стадионе, пусть даже на такой "удаленке". Кампания получила название "Оставайся дома, будь на трибунах".

Возможность заполучить своего картонного двойника не бесплатная - с болельщиков просят 17 фунтов стерлингов, примерно 1,5 тысячи рублей. Вырученные деньги в Бундеслиге отправляют на благотворительность.

Как сообщает The Sun, игра должна пройти на стадионе Боруссия-Парк в Менхенгладбахе 23 мая. На 54-тысячный стадион допускают всего 213 человек, включая игроков и персонал.

Футболисты, кстати, уже оценили новинку.

- Когда вы впервые выходите на стадион, в течение трех или четырех секунд вы не понимаете, что это не настоящие люди,- сказал форвард Маркус Тюрам.

Он признался, что для игроков полный зал - большая поддержка, хотя и жалко, что во время матча не будет привычного шума толпы.

ИСТОЧНИК KP.RU