2020-05-14T16:31:21+03:00
В мире

«Фанаты на удаленке»: Футбольный стадион заполнили картонными фигурами болельщиков

Каждая фигура - реальный человек
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Болельщики присылали свои фото, чтобы "присутствовать" на играхБолельщики присылали свои фото, чтобы "присутствовать" на играхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Германии готовятся к возвращению большого футбола после пандемии коронавируса.

В стране отменяют некоторые требования блокировки, даже спортивные соревнования в некоторых регионах разрешат. Правда, не понятно, когда на эти соревнования пустят фанатов. В Бундеслиге придумали, как заполнить трибуны - они распечатали 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков.

Футболисты рады видеть фанатов, но признались, что скучают по шуму толпы Фото: REUTERS

Футболисты рады видеть фанатов, но признались, что скучают по шуму толпыФото: REUTERS

Фото в Лигу футбола присылали сами фанаты, ведь это в условиях пандемии, единственный шанс оказаться на стадионе, пусть даже на такой "удаленке". Кампания получила название "Оставайся дома, будь на трибунах".

Возможность заполучить своего картонного двойника не бесплатная - с болельщиков просят 17 фунтов стерлингов, примерно 1,5 тысячи рублей. Вырученные деньги в Бундеслиге отправляют на благотворительность.

Как сообщает The Sun, игра должна пройти на стадионе Боруссия-Парк в Менхенгладбахе 23 мая. На 54-тысячный стадион допускают всего 213 человек, включая игроков и персонал.

Футболисты, кстати, уже оценили новинку.

- Когда вы впервые выходите на стадион, в течение трех или четырех секунд вы не понимаете, что это не настоящие люди,- сказал форвард Маркус Тюрам.

Он признался, что для игроков полный зал - большая поддержка, хотя и жалко, что во время матча не будет привычного шума толпы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученый назвал возможное место возникновения новой пандемии
ЕГЭ по русскому языку планируют провести за два дня
Путин предложил создать национальную базу генетической информации
Стало известно, как будут работать школы после открытия
В МИД России обвинили США в недостойном поведении из-за Китая
Представитель ВОЗ предложила разрешить пенсионерам прогулки
Путин заявил, что новый план развития экономики может предусматривать структурные изменения
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ с 19 июня
«Фанаты на удаленке»: Футбольный стадион заполнили картонными фигурами болельщиков
Известные военкоры поделятся личными историями из горячих точек
"Придется жить в новой реальности": Представитель ВОЗ - о возможности новых вспышек коронавируса
Путину рассказали, как будут спасать Заворотнюк от рака
Лукашенко считает несправедливым, что российский газ для Белоруссии дороже, чем для Германии
Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом
Ученые из России и Италии работают над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови
Испытания российской вакцины от коронавируса в "Векторе" завершатся в июне
Эксперт рассказал, как купить правильную медицинскую маску